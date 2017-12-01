Португалия и Испания - в одной группе. Итоги жеребьевки ЧМ-2018

В зале Государственного Кремлевского дворца прошла жеребьевка финального турнира чемпионата мира-2018.

Соперниками сборной России по группе A стали сборные Саудовской Аравии (матч состоится 14 июня на стадионе "Лужники"), Египта (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругвая (25 июня, "Самара Арена").

Отметим, что сборная Португалии, которая является действующим чемпионом Европы, попала в квартет B, где сыграет с Испанией, а также с Марокко и Ираном.

По две лучшие команды групп A и B станут соперниками по первому раунду плей-офф, 1/8 финала.

Чемпион мира сборная Германии сыграет в группе F с Мексикой, Швецией и Кореей.

Группа A: РОССИЯ, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай.

Группа B: Португалия, Испания, Марокко, Иран.

Группа C: Франция, Австралия, Перу, Дания.

Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия.

Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия.

Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Корея.

Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия.

Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.

Жеребьевка чемпионата мира. LIVE! //

Чемпионат мира-2018. Календарь матчей группового турнира