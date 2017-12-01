18:56 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Португалия и Испания - в одной группе. Итоги жеребьевки ЧМ-2018

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В зале Государственного Кремлевского дворца прошла жеребьевка финального турнира чемпионата мира-2018.

Соперниками сборной России по группе A стали сборные Саудовской Аравии (матч состоится 14 июня на стадионе "Лужники"), Египта (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругвая (25 июня, "Самара Арена").

Отметим, что сборная Португалии, которая является действующим чемпионом Европы, попала в квартет B, где сыграет с Испанией, а также с Марокко и Ираном.

По две лучшие команды групп A и B станут соперниками по первому раунду плей-офф, 1/8 финала.

Чемпион мира сборная Германии сыграет в группе F с Мексикой, Швецией и Кореей.

Группа A: РОССИЯ, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай.
Группа B: Португалия, Испания, Марокко, Иран.
Группа C: Франция, Австралия, Перу, Дания.
Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия.
Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия.
Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Корея.
Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия.
Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.

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Чемпионат мира-2018. Календарь матчей группового турнира

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Уругвай, Египет, Саудовская Аравия - выйдет ли Россия из группы ЧМ-2018?
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Материалы сюжета: Чемпионат мира-2018. Жеребьевка
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КОММЕНТАРИИ (5)
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kafk

Markonie Группа Д самая смертоподобная. --------------------- согласен группа Д самая сильная!!!

20:02

Markonie

Группа Д самая смертоподобная.

19:50

AndruFka

В группе Б можно разыгрывать малый кубок Гибралтарского пролива

19:26

lisenkoff

какое нафиг второе место, Россия выйдет и с первого, группа для нас шикарная, а теперь давайте посмотрим

19:09

Camry163

Нас ждёт величайший матч открытия в истории: между последней и предпоследней командами в рейтинге ))

19:07