Португалия и Испания - в одной группе. Итоги жеребьевки ЧМ-2018

В зале Государственного Кремлевского дворца прошла жеребьевка финального турнира чемпионата мира-2018.
Соперниками сборной России по группе A стали сборные Саудовской Аравии (матч состоится 14 июня на стадионе "Лужники"), Египта (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругвая (25 июня, "Самара Арена").
Отметим, что сборная Португалии, которая является действующим чемпионом Европы, попала в квартет B, где сыграет с Испанией, а также с Марокко и Ираном.
По две лучшие команды групп A и B станут соперниками по первому раунду плей-офф, 1/8 финала.
Чемпион мира сборная Германии сыграет в группе F с Мексикой, Швецией и Кореей.
Группа A: РОССИЯ, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай.
Группа B: Португалия, Испания, Марокко, Иран.
Группа C: Франция, Австралия, Перу, Дания.
Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия.
Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия.
Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Корея.
Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия.
Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.
Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.
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Чемпионат мира-2018. Календарь матчей группового турнира
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kafk
Markonie Группа Д самая смертоподобная. --------------------- согласен группа Д самая сильная!!!
20:02
Markonie
Группа Д самая смертоподобная.
19:50
AndruFka
В группе Б можно разыгрывать малый кубок Гибралтарского пролива
19:26
lisenkoff
какое нафиг второе место, Россия выйдет и с первого, группа для нас шикарная, а теперь давайте посмотрим
19:09
Camry163
Нас ждёт величайший матч открытия в истории: между последней и предпоследней командами в рейтинге ))
19:07