Чемпионат мира-2018. Календарь матчей группового турнира

В зале Государственного Кремлевского дворца прошла жеребьевка финального турнира чемпионата мира-2018. Соперниками сборной России по группе A стали сборные Саудовской Аравии (матч состоится 14 июня на стадионе "Лужники", Москва), Египта (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругвая (25 июня, "Самара Арена").
Представляем полное расписание игр чемпионата мира по футболу, который стартует 14 июня матчем между сборными России и Саудовской Аравии.
Жеребьевка чемпионата мира-2018. Live!
Матч №1. 14 июня. 18.00. Москва. "Лужники". РОССИЯ – Саудовская Аравия
Матч №2. 15 июня. 15.00. Екатеринбург. Египет – Уругвай
Матч №17. 19 июня. 21.00. Санкт-Петербург. РОССИЯ – Египет
Матч №18. 20 июня. 18.00. Ростов-на-Дону. Уругвай – Саудовская Аравия
Матч №33. 25 июня. 17.00. Самара. Уругвай – РОССИЯ
Матч №34. 25 июня. 17.00. Волгоград. Саудовская Аравия – Египет
Матч №4. 15 июня. 18.00. Санкт-Петербург. Марокко – Иран
Матч №3. 15 июня. 21.00. Сочи. Португалия – Испания
Матч №19. 20 июня. 15.00. Москва. "Лужники". Португалия – Марокко
Матч №20. 20 июня. 21.00. Казань. Иран – Испания
Матч №35. 25 июня. 21.00. Саранск. Иран – Португалия
Матч №36. 25 июня. 21.00. Калининград. Испания – Марокко
Матч №5. 16 июня. 13.00. Казань. Франция – Австралия
Матч №6. 16 июня. 19.00. Саранск. Перу – Дания
Матч №21. 21 июня. 15.00. Екатеринбург. Франция – Перу
Матч №22. 21 июня. 18.00. Самара. Дания – Австралия
Матч №37. 26 июня. 17.00. Москва. "Лужники". Дания – Франция
Матч №38. 26 июня. 17.00. Сочи. Австралия – Перу
Матч №7. 16 июня. 16.00. Москва. "Спартак". Аргентина – Исландия
Матч №8. 16 июня. 22.00. Калининград. Хорватия – Нигерия
Матч №23. 21 июня. 21.00. Нижний Новгород. Аргентина – Хорватия
Матч №24. 22 июня. 18.00. Волгоград. Нигерия – Исландия
Матч №39. 26 июня. 21.00. Санкт-Петербург. Нигерия – Аргентина
Матч №40. 26 июня. 21.00. Ростов-на-Дону. Исландия – Хорватия
Матч №10. 17 июня. 15.00. Самара. Коста-Рика – Сербия
Матч №9. 17 июня. 21.00. Ростов-на-Дону. Бразилия – Швейцария
Матч №25. 22 июня. 15.00. Санкт-Петербург. Бразилия – Коста-Рика
Матч №26. 22 июня. 21.00. Калининград. Сербия – Швейцария
Матч №41. 27 июня. 21.00. Москва. "Спартак". Сербия – Бразилия
Матч №42. 27 июня. 21.00. Нижний Новгород. Швейцария – Коста-Рика
Матч №11. 17 июня. 18.00. Москва. "Лужники". Германия – Мексика
Матч №12. 18 июня. 15.00. Нижний Новгород. Швеция – Корея
Матч №27. 23 июня. 18.00. Сочи. Германия – Швеция
Матч №28. 23 июня. 21.00. Ростов-на-Дону. Корея – Мексика
Матч №43. 27 июня. 17.00. Казань. Корея – Германия
Матч №44. 27 июня. 17.00. Екатеринбург. Мексика – Швеция
Матч №13. 18 июня. 18.00. Сочи. Бельгия – Панама
Матч №14. 18 июня. 21.00. Волгоград. Тунис – Англия
Матч №29. 23 июня. 15.00. Москва. "Спартак". Бельгия – Тунис
Матч №30. 24 июня. 15.00. Нижний Новгород. Англия – Панама
Матч №45. 28 июня. 21.00. Калининград. Англия – Бельгия
Матч №46. 28 июня. 21.00. Саранск. Панама – Тунис
Матч №15. 19 июня. 15.00. Москва. "Спартак". Польша – Сенегал
Матч №16. 19 июня. 18.00. Саранск. Колумбия – Япония
Матч №32. 24 июня. 18.00. Екатеринбург. Япония – Сенегал
Матч №31. 24 июня. 21.00. Казань. Польша – Колумбия
Матч №47. 28 июня. 17.00. Волгоград. Япония – Польша
Матч №48. 28 июня. 17.00. Самара. Сенегал – Колумбия
Состав групп и календарь матчей чемпионата мира-2018 – в разделе "СЭ"