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Лотар Маттеус: "Неймару не нужно переигрывать. Люди над ним смеются"


Бывший защитник сборной Германии Лотар Маттеус отметил, что форварду сборной Бразилии Неймару не нужно слишком много симулировать на поле. По его словам, нападающий является одним из лучших игроков мира.

- Неймар - игрок мирового класса, - приводит As слова Маттеуса. - Но ему не нужно переигрыать. Он один из пятерки лучших в мире. Зачем тогда все так преувеличивает? Люди смеются над ним. 

Напомним, сборная Бразилии дошла до 1/4 финала чемпионата мира-2018. 6 июня в Казани команда сыграет с Бельгией.

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