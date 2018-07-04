08:06 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Крис Уоддл: "Надеюсь, колумбийцы получат серьезный штраф"


Бывший полузащитник сборной Англии Крис Уоддл - о матче команды со сборной Колумбии (1:1, по пенальти - 4:3) в 1/4 финала ЧМ-2018.

- Надеюсь, Колумбия получит серьезный штраф за карточки и за то, как они окружали судью, - цитирует экс-футболиста ВВС. - Это был сложный матч для американского арбитра, и он боялся принимать решения. Колумбия была здесь, чтобы играть в футбол, но если бы они прошли дальше, я был бы очень расстроен.

Колумбия - Англия

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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