Карикатура: Пеле и Марадона поджаривают на костре козлов Роналду и Месси

Известный художник Омар Момани посвятил очередную карикатуру португальцу Криштиану Роналду и аргентинцу Лионелю Месси, которые накануне в составе своих национальных сборных вылетели из чемпионата мира на стадии 1/8 финала.



Художник решил изобразить вышеназванных игроков в образе козлов, поджаривающихся на костре. При этом за процессом наблюдают и подшучивают Пеле и Диего Марадона.

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Cristiano Ronaldo and Lionel Messi crash out of the #WorldCup on the same day in what could've been their last chance to win it



(Cartoon by @omomani) pic.twitter.com/de2lw9v9Xv – Goal (@goal) 1 июля 2018 г.

Момани намекнул, что 33-летний Роналду и 31-летний Месси, скорее всего, потеряли последний шанс стать чемпионами мира. Пеле является трехкратным победителем мировых первенств (1958, 1962 и 1970). Марадона один раз становился чемпионом мира (1986).

Накануне аргентинцы в первом матче плей-офф ЧМ-2018 проиграли Франции (3:4), португальцы уступили Уругваю (1:2).