10:21 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Карикатура: Пеле и Марадона поджаривают на костре козлов Роналду и Месси


Известный художник Омар Момани посвятил очередную карикатуру португальцу Криштиану Роналду и аргентинцу Лионелю Месси, которые накануне в составе своих национальных сборных вылетели из чемпионата мира на стадии 1/8 финала.

Художник решил изобразить вышеназванных игроков в образе козлов, поджаривающихся на костре. При этом за процессом наблюдают и подшучивают Пеле и Диего Марадона

Момани намекнул, что 33-летний Роналду и 31-летний Месси, скорее всего, потеряли последний шанс стать чемпионами мира. Пеле является трехкратным победителем мировых первенств (1958, 1962 и 1970). Марадона один раз становился чемпионом мира (1986).

Накануне аргентинцы в первом матче плей-офф ЧМ-2018 проиграли Франции (3:4), португальцы уступили Уругваю (1:2). 

 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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