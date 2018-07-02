Кадыров обратился к сборной России после победы над Испанией

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил сборную России с победой над Испанией (1:1, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира.



- Мы верили и верим в своих ребят! Россия в 1/4 финала!, - написал Кадыров в своем телеграм-канале. - Поздравляю с триумфом главного болельщика футбольной сборной России, президента РФ Владимира Путина, главного тренера Станислава Черчесова, всех игроков! Особой похвалы заслуживает Акинфеев! Россия, вперед!

Национальная команда в 1/4 чемпионата мира сыграет против Хорватии 7 июля в Сочи.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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