Иван Саморано: "Аргентине очень не хватает Икарди"

Экс-форвард сборной Чили Иван Саморано, приехавший на матч 1/8 финала ЧМ-2018 Франция - Аргентина в Казани, поделился с корреспондентом "СЭ" ожиданиями от игры.

- Я не назову однозначного фаворита. Да, Франция выглядит мощнее, но это плей-офф. Есть фактор огромного давления. Аргентине не стоит опасаться Францию. У них в составе много игроков, способных забить в любой момент. Конечно, в первую очередь это Месси. Я жду очень тяжелой игры. Будет много борьбы и работы. Думаю, что обе команды постараются не допустить быстрых контратак соперников. А еще, как бывший нападающий "Интера", я точно могу сказать, что Аргентине на этом чемпионате не хватает Мауро Икарди. (Артур ЕНИКЕЕВ).

Франция - Аргентина: чемпионат мира по футболу, 30 июня 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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