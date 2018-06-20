Источник: аргентинские фанаты, занявшиеся групповым сексом с китаянкой, оказались армянами

Фанаты, занявшиеся групповым сексом с китаянкой Ван Нин, оказались не аргентинцами, а армянами, утверждает Life. Ранее в СМИ появилась информация, что китаянка, приехавшая в Россию на чемпионат мира-2018, познакомилась с двумя аргентинскими болельщиками. Троица отправилась в номер отеля "Авеню", где занялась групповым сексом. Отмечается, что все прошло по взаимному согласию, но Ван Нин не понравилось, что один из любовников снимал процесс на видео.

Выходя из отеля, она попросила удалить видео и попрощалась с новыми знакомыми. Однако, вернувшись в свой номер, она испугалась, что ее просьбу могут проигнорировать. Девушка вызвала полицейских, попросила их найти фаната и проверить, удалил ли он видео с телефона.

Одним из "аргентинцев" оказался уроженец Пятигорска, предположительно, с армянскими корнями. Он пояснил, что не понял просьбу китаянки из-за незнания языка и добавил, что девушка "осталась довольна и дала 30 долларов на коньяк".

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