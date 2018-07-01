18:18 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Испания - Россия: Сумасшедшие эмоции Лопыревой после гола Дзюбы


Посол чемпионата мира 2018 года Виктория Лопырева в Твиттере опубликовала ролик после гола нападающего сборной России Артема Дзюбы в ворота Испании в 1/8 финала турнира. Благодаря реализованному форвардом пенальти россияне сравняли счет во встрече - 1:1.

Лопырева наблюдает за игрой в компании супруги защитника национальной команды Юрия Жиркова Инны.

Испания - Россия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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