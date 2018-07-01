Испания - Россия: Сумасшедшие эмоции Лопыревой после гола Дзюбы

Посол чемпионата мира 2018 года Виктория Лопырева в Твиттере опубликовала ролик после гола нападающего сборной России Артема Дзюбы в ворота Испании в 1/8 финала турнира. Благодаря реализованному форвардом пенальти россияне сравняли счет во встрече - 1:1.
Лопырева наблюдает за игрой в компании супруги защитника национальной команды Юрия Жиркова Инны.
Дзюба! Ты - лучший! ⚽️👏🏽V @TeamRussia 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 pic.twitter.com/Uxjjg7Kt35– Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) 1 июля 2018 г.
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