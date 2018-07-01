Испания - Россия: Гранат в перерыве заменил Жиркова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в перерыве матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании сделал замену. Вместо Юрия Жиркова на поле появился Владимир Гранат.
Таким образом, во второй половине игры позицию левого крайнего защитника занимает Федор Кудряшов.
Как попасть на чемпионат мира по футболу //
Все о чемпионате мира-2018 по футболу //
Все о сборной России на ЧМ-2018 по футболу – здесь //
Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ
- Владимир Гранат
- Федор Кудряшов
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Юрий Жирков
- Сборная Испании (Футбол)
- ЧМ-2018