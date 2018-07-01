18:04 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Испания - Россия: Гранат в перерыве заменил Жиркова


Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в перерыве матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании сделал замену. Вместо Юрия Жиркова на поле появился Владимир Гранат.

Таким образом, во второй половине игры позицию левого крайнего защитника занимает Федор Кудряшов.

Испания - Россия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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