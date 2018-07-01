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Испания – Россия: браво, Кайперс! Голландец правильно назначил пенальти

Сегодня. Москва. Испания - Россия. 40-я минута. Жерар ПИКЕ (справа) играет рукой после удара головой Артема ДЗЮБЫ. Фото AFP Сегодня. Москва. Испания - Россия. 40-я минута. Бьерн КАЙПЕРС назначает пенальти. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" Сегодня. Москва. Артем ДЗЮБА (№ 22). Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" 40-я минута матча Испания - Россия. 40-я минута матча Испания - Россия. 40-я минута матча Испания - Россия. 40-я минута матча Испания - Россия. 40-я минута матча Испания - Россия. 40-я минута матча Испания - Россия. 40-я минута матча Испания - Россия. 40-я минута матча Испания - Россия.
Сегодня. Москва. Испания - Россия. 40-я минута. Жерар ПИКЕ (справа) играет рукой после удара головой Артема ДЗЮБЫ. Фото AFP

На 40-й минуте матча 1/8 финала чемпионата мира Испания - Россия абсолютно правильное решение принял арбитр Бьерн Кайперс, назначивший пенальти в ворота испанцев.

В том эпизоде в их штрафной площади после удара Артема Дзюбы произошел контракт мяча и руки Жерара Пике. Рука находилась в неестественном положении - была задрана очень высоко. Это видел голландский рефери, находившийся в отличной позиции и не нуждавшийся в помощи видеоарбитра. Он наказал Пике 11-метровым ударом и желтой карточкой. (Александр БОБРОВ)

40-я минута матча Испания - Россия.
40-я минута матча Испания - Россия.
40-я минута матча Испания - Россия.
40-я минута матча Испания - Россия.
40-я минута матча Испания - Россия.
40-я минута матча Испания - Россия.

Сборная России на чемпионате мира по футболу // 
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Испания - Россия

 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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