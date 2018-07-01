Испания – Россия: браво, Кайперс! Голландец правильно назначил пенальти

На 40-й минуте матча 1/8 финала чемпионата мира Испания - Россия абсолютно правильное решение принял арбитр Бьерн Кайперс, назначивший пенальти в ворота испанцев.

В том эпизоде в их штрафной площади после удара Артема Дзюбы произошел контракт мяча и руки Жерара Пике. Рука находилась в неестественном положении - была задрана очень высоко. Это видел голландский рефери, находившийся в отличной позиции и не нуждавшийся в помощи видеоарбитра. Он наказал Пике 11-метровым ударом и желтой карточкой. (Александр БОБРОВ)

40-я минута матча Испания - Россия.

40-я минута матча Испания - Россия.

40-я минута матча Испания - Россия.

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире - здесь