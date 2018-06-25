Испания - Марокко: Рамос проводит 155-й матч за сборную. До рекорда Касильяса - 12 игр

Капитан сборной Испании Серхио Рамос вышел в стартовом составе на матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Марокко. Для него это 155-я игра в составе национальной команды. Больше него за испанцев сыграл только вратарь Икер Касильяс.

Андрес Иньеста проводит 130-ю игру, он догнал голландца Эдвина ван дер Сара и немца Лукаса Подольски, а также обошел датчанина Петера Шмайхеля.

Для Давида Сильвы встреча стала 124-й, он обошел француза Тьерри Анри и догнал румына Георге Хаджи и чеха Петра Чеха.

Рекорд мира по матчам за сборную принадлежит египтянину Ахмеду Хассану (184).

Онлайн-трансляция матча Испания - Марокко