Испания - Марокко: прогноз букмекеров

В понедельник, 25 июня, в Калининграде пройдет матч заключительного тура группового турнира чемпионата мира по футболу-2018. Сборные Испании и Марокко сыграют на стадионе "Калининград". Начало встречи – 21.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы Испании на победу с коэффициентом 1,35, на ничью – 4,87, а успех Марокко – 9,64.

Знаешь, кто победит? Коэффициенты Winline – здесь.

Испания – Марокко: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)

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