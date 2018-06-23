23:09 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Ирвинг Лосано: "Две победы сплотили сборную Мексики"


Нападающий сборной Мексики Ирвинг Лосано остался доволен теплым приемом команды в Ростове-на-Дону. Сегодня Мексика на "Ростов Арене" обыграла в матче группового турнира чемпионата мира-2018 Корею (2:1). 

- Этот стадион в Ростове-на-Дону оказался самым приятным для нас из тех двух, на которых мы пока играли на чемпионате мира, - цитирует "Р-Спорт" Лосано. - Мы очень довольны тем, как нас приняли болельщики на стадионе. Нас поддерживали максимально. Эти две победы на чемпионате мира объединили нашу команду, сплотили. Наша задача - максимально использовать преимущество, которое дала нам победа над Кореей.

Корея - Мексика

 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180623/1138445499.html

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