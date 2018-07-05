Именинник сборной Хорватии подвергся жесткому розыгрышу

Сегодня, 5 июля, защитник сборной Хорватии Деян Ловрен отмечает 29-й день рождения. Матео Ковачич не нашел ничего лучше, как вылить воду на именинника, пока тот спал. Несчастный Ловрен был очень огорчен случившемся и забеспокоился за функциональность своих часов.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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