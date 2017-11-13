Игорь Горбатенко: "Сборная России может удивить в плей-офф чемпионата мира"

Полузащитник тульского "Арсенала" Игорь Горбатенко убежден, что сборная России сможет выйти из группы на домашнем чемпионате мира. Также хавбек отметил, что контрольные игры против сильных соперников пойдут команде Станислава Черчесова на пользу.

В субботу россияне в Москве проиграли Аргентине (0:1). 14 ноября состоится матч против Испании, а 23 марта национальная команда встретится с Бразилией.

- Правильно ли, что накануне такого ответственного турнира как чемпионат мира сборная России играет товарищеские матчи с элитными командами - Аргентиной, Испанией, Бразилией?

- Я думаю, это пойдет только на пользу нашей сборной, - цитирует "Р-Спорт" Горбатенко. - Такие матчи нужны в преддверии чемпионата мира. Там ведь придется играть именно с такими соперниками.

- На что может рассчитывать российская команда на домашнем чемпионате мира?

- Многое будет зависеть от жеребьевки. Должны выйти из группы точно, а далее, думаю, сборная России может удивить в плей-офф.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная России узнает соперников по группе на домашнем турнире 1 декабря, когда в Москве состоится жеребьевка.