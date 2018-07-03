Игорь Акинфеев: "С пенальти просто повезло и все"

Голкипер сборной России и ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о том, как ему удалось ногой отразить решающий пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании.
– Сейчас у вас была тренировка. Было ли необычное ощущение на фоне вашего личного грандиозного успеха?
– Это успех всей сборной России, не надо никого выделять. Сборная подарила всем праздник, но это уже история. Хочется сотворить еще что-то. А тренировка обычная.
– Про ваше спасение уже сделали сотни мемов, говорят про "ногу Бога". Видели?
– Пожалуйста, давайте все это отложим в сторону. И будем думать о следующей игре.
– Но как такое возможно технически?
– Просто повезло и все.
– Вся Москва скандировала "Игорь Игорь Акинфеев". Как к такому относитесь?
– Хорошо отношусь (смеется). (Филипп ПАПЕНКОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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