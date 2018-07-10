Хорватия отстранила Вукоевича от ЧМ-2018. В сети появилось еще одно скандальное видео Виды

В сети появилось еще одно скандальное видео с участием защитника сборной Хорватии Домагоя Виды, снятое, предположительно, после победы его команды над Россией (2:2, 4:3 – по пенальти) в 1/4 финала чемпионата мира. Игрок обороны, сидя с бутылкой пива, выкрикивает лозунг "Слава Украине!"

В отличие от первого ролика, где рядом с Видой сидел бывший полузащитник, член делегации сборной Хорватии на ЧМ-2018 Огнен Вукоевич, на этой записи рядом с ним запечатлен экс-нападающий ЦСКА, помощник главного тренера "шашечных" Ивица Олич.

– "Белград" в огне! – произносит Вида, и объясняет Оличу, что так называется кафе-бар в Киеве, где он прекрасно проводил время. Потом футболист передает привет Йовану (судя по всему, хозяину заведения), просит Олича сделать то же самое, а затем затягивает известную балканскую песню Томы Здравковича "Кафе-бар – наша судьба".

Напомним, ранее ФИФА после публикации видеоролика вынесла Виде предупреждение, а Вукоевича оштрафовала на 15 тысяч швейцарских франков. Хорватский футбольный союз исключил Вукоевича из состава делегации команды, а вот в отношении Виды санкций применять не стал.

В 1/2 финала чемпионата мира сборная Хорватии сыграет с Англией. Встреча состоится 11 июля в Москве на стадионе "Лужники".

Домагой Вида что вытворяет. И Олич рядом pic.twitter.com/QrYbLl2Wg1 – Никита Камышев (@SkifFc) 9 июля 2018 г.

Хорватия – Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала – начало в 21.00 (время московское) //

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