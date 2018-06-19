Губернатор Смоленской области объявил своему заместителю выговор за отсутствие открытой фан-зоны в городе

Губернатор Смоленской области Алексей Островский объявил выговор своему заместителю Льву Платонову, сообщает официальный сайт администрации региона. Выговор объявлен за ненадлежащее выполнение трудовых обязанностей, а именно – за невыполнение поручения по организации в Смоленске открытой площадки для трансляции матчей ЧМ-2018.

В апреле этого года Островский поручил Платонову организовать работу по установке в парке "Лопатинский сад" экранов для трансляции матчей, посадочных мест для болельщиков, а также по размещению точек общественного питания. Это поручение выполнено не было.

По словам губернатора, из-за крайне низкой исполнительской дисциплины своих подчиненных создать смолянам и гостям города комфортные условия для просмотра трансляций в полной мере, соответствующей уровню события, не удалось.

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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