Григорий Дрозд: "Коль уж пошла такая пьянка, то мне хотелось бы победы над Уругваем"

Боксер Григорий Дрозд рассказал, чего он ожидает от матча ЧМ-2018 Уругвай - Россия.

- Коль уж пошла такая пьянка, то мне хотелось бы победы. Опираясь на те результаты, что мы на сегодня имеем, наша сборная – фаворит встречи с Уругваем должна победит. Главное, чтобы сил хватило на весь турнир, же он длинный. Я хочу, чтобы все игроки понимали, что каждая минута каждой игры – самая важная в жизни для них. Даже несколько шагов, которые они сделают или не сделают, могут решить исход матча. А если хотите прогноз, то думаю, наши обыграют Уругвай со счетом 1:0 или 2:1, - сказал Дрозд (Михаил ПОТАПОВ).

Матч Уругвай - Россия состоится в Самаре 25 июня и начнется в 17.00 по московскому времени.

Полная версия интервью здесь.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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