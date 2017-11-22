Гордон Бэнкс - о жеребьевке ЧМ-2018: "Это захватывающие ощущения"

Чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии Гордон Бэнкс назвал большой честью возможность быть ассистентом на жеребьевке чемпионата мира 2018 года. Церемония состоится 1 декабря в Москве.

Напомним, помимо экс-вратаря английской сборной, в жеребьевке примут участие Никита Симонян, Диего Марадона, Лоран Блан, Карлес Пуйоль, Фабио Каннаваро, Кафу и Диего Форлан. Ранее стало известно, что ведущими церемонии будут бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер и телеведущая Мария Командная.

- Для меня честь быть участником жеребьевки и помогать в определении состава групп, - цитирует официальный сайт ФИФА Бэнкса. - Это захватывающие ощущения. Никогда не забуду те чувства, которые испытал, когда мы выиграли этот турнир в 1966 году. Я знаю, как много это значит для множества людей в Англии – как тех, кто это видел, так и родившихся позже.

- Какого соперника вам бы не хотелось увидеть в одной группе с Англией?

- Я видел, как Англия достойно сыграла с Бразилией, одним из фаворитов турнира, в недавнем товарищеском матче (встреча на "Уэмбли" состоялась 14 ноября и завершилась со счетом 0:0. - Прим. "СЭ"), и поэтому спокоен. Кого бы жребий ни выбрал тебе в соперники – сильную команду или слабую, – все равно надо побеждать. Если хочешь выиграть чемпионат мира, в какой-то момент неизбежно придется встретиться с лучшими командами планеты. Нужно просто быть к этому готовым, выходить на поле со словами: "Покажем все, на что способны, и будем надеяться на победу.

- В 1966 году вы играли в одной группе с Францией, Уругваем и Мексикой. На бумаге соперники выглядели серьезно.

- Шутите?! Мы были полностью уверены в себе, ведь за 21 матч перед чемпионатом мира проиграли лишь однажды. Но это не заставило нас возгордиться: дескать, сейчас всех одной левой победим. Каждый игрок сборной Англии выходил на каждый матч как в первый раз. Главное – правильный настрой!

- Российским игрокам, как и вам тогда, предстоит сыграть на домашнем чемпионате мира. Что вы чувствовали, когда выходили на поле перед своей публикой?

- Нас поддерживала огромная толпа болельщиков, и это всегда здорово. Но болельщики болельщиками, а играть и выигрывать все равно тебе. В раздевалке было огромное напряжение. Особенно волнительно стоять в коридоре и ждать выхода на поле. Отпускало только со стартовым свистком. В этот момент все забываешь и концентрируешься на том, что надо сделать.

Не Командной единой. Кто еще примет участие в жеребьевке ЧМ-2018