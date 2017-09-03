Гол Гранквиста помог Швеции разгромить Белоруссию

Матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 группы A Белоруссия – Швеция завершился крупной победой гостей – 4:0. Последний гол в игре с пенальти забил защитник "Краснодара" Андреас Гранквист.

Отметим, что в составе шведов на 67-й минуте на поле вышел хавбек краснодарцев Виктор Классон. В составе хозяев отыграли Сергей Баланович и Михаил Сиваков, представляющие "Амкар", а также Павел Нехайчик (выступал за "Динамо", "Томь" и "Оренбург"), Егор Филипенко ("Спартак" и "Томь") и Станислав Драгун ("Динамо", "Крылья Советов" и "Оренбург").

В параллельной игре группы H Эстония вырвала победу у Кипра – 1:0. У прибалтов на поле появились экс-игроки "Торпедо" Сергей Зенев и Энар Яагер, а также Константин Васильев, известный по игре за "Амкар".

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Европа

Группа A

Белоруссия – Швеция – 0:4 (0:3)

Голы: Форсберг, 18 (0:1). Нюман, 24 (0:2). Берг, 37 (0:3). Гранквист, 84 – с пенальти (0:4).

Белоруссия: Черник, Сиваков, Филипенко, Сачивко, Бурко, Нехайчик (Драгун, 46), Баланович (Савицкий, 61), Корзун, Риос, Сарока, Сигневич (Быков, 78).

Швеция: Ольсен, Гранквист, Лустиг, Аугустинссон, Линделеф, Ларссон, Дурмаз (Классон, 67), Юханссон (Свенссон, 69), Форсберг, Берг (Телин, 85), Нюман.

Предупреждения: Нюман, 30. Филипенко, 67. Черник, 84. Корзун, 86.

Судья: Штилер (Германия).

3 сентября. Борисов. Стадион "Борисов-Арена".

Группа H

Эстония – Кипр – 1:0 (0:0)

Гол: Кяйт, 90+2 (1:0).

Эстония: Аксалу, Яагер, Тенисте, Баранов, Метс, Пикк, Антонов, Кяйт, Пурье (Тамм, 87), Зенев (Миллер, 78), Аньер (Васильев, 82).

Кипр: Панаги, Деметриу, Лаифис, Лабан, Авраам (Кастанос, 66), Артиматас, Кириаку, Маргаса, Кателарис, Христофи (Хараламбидис, 87), Сотириу.

Предупреждения: Деметриу, 12. Аньер, 78.

Судья: Жаккотте (Швейцария).

3 сентября. Таллин. Стадион "Лиллекула Арена".