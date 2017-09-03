Гол Гранквиста помог Швеции разгромить Белоруссию

Матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 группы A Белоруссия – Швеция завершился крупной победой гостей – 4:0. Последний гол в игре с пенальти забил защитник "Краснодара" Андреас Гранквист.
Отметим, что в составе шведов на 67-й минуте на поле вышел хавбек краснодарцев Виктор Классон. В составе хозяев отыграли Сергей Баланович и Михаил Сиваков, представляющие "Амкар", а также Павел Нехайчик (выступал за "Динамо", "Томь" и "Оренбург"), Егор Филипенко ("Спартак" и "Томь") и Станислав Драгун ("Динамо", "Крылья Советов" и "Оренбург").
В параллельной игре группы H Эстония вырвала победу у Кипра – 1:0. У прибалтов на поле появились экс-игроки "Торпедо" Сергей Зенев и Энар Яагер, а также Константин Васильев, известный по игре за "Амкар".
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Европа
Группа A
Белоруссия – Швеция – 0:4 (0:3)
Голы: Форсберг, 18 (0:1). Нюман, 24 (0:2). Берг, 37 (0:3). Гранквист, 84 – с пенальти (0:4).
Белоруссия: Черник, Сиваков, Филипенко, Сачивко, Бурко, Нехайчик (Драгун, 46), Баланович (Савицкий, 61), Корзун, Риос, Сарока, Сигневич (Быков, 78).
Швеция: Ольсен, Гранквист, Лустиг, Аугустинссон, Линделеф, Ларссон, Дурмаз (Классон, 67), Юханссон (Свенссон, 69), Форсберг, Берг (Телин, 85), Нюман.
Предупреждения: Нюман, 30. Филипенко, 67. Черник, 84. Корзун, 86.
Судья: Штилер (Германия).
3 сентября. Борисов. Стадион "Борисов-Арена".
Группа H
Эстония – Кипр – 1:0 (0:0)
Гол: Кяйт, 90+2 (1:0).
Эстония: Аксалу, Яагер, Тенисте, Баранов, Метс, Пикк, Антонов, Кяйт, Пурье (Тамм, 87), Зенев (Миллер, 78), Аньер (Васильев, 82).
Кипр: Панаги, Деметриу, Лаифис, Лабан, Авраам (Кастанос, 66), Артиматас, Кириаку, Маргаса, Кателарис, Христофи (Хараламбидис, 87), Сотириу.
Предупреждения: Деметриу, 12. Аньер, 78.
Судья: Жаккотте (Швейцария).
3 сентября. Таллин. Стадион "Лиллекула Арена".
Дополнительная информация
- Крылья Советов См
- Амкар
- Егор Филипенко
- Томь
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Краснодар
- Оренбург (футбол)
- Сборная Белоруссии (Футбол)
- Сборная Эстонии (футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- сборная Кипра
- Павел Нехайчик
- Андреас Гранквист
- Сергей Баланович
- Станислав Драгун
- Виктор Классон
- Михаил Сиваков
echo2011
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