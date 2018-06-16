Гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 прокомментировал призыв главы МИД Украины "испортить России футбольный праздник"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что к угрозам главы МИД Украины Павла Климкина испортить чемпионат мира трудно относиться серьезно.

Ранее Климкин заявил, что надо постараться испортить России футбольный праздник и напомнить миру о "политзаключенных".

- Никакой реакции на высказывания политических деятелей других государств со стороны России не будет, мы их не комментируем, - цитирует "Газата.ру" Сорокина. - Нам приходится слышать разные угрозы в свой адрес на протяжении последнего года. Мы стараемся относиться к ним философски и не обращать на них внимания. Нам непонятно, чем объясняется подобное поведение представителей власти других государств. Но трудно относиться к угрозам со стороны главы внешнеполитического ведомства Украины всерьез. Надеюсь, он имел в виду что-то иное, и его слова неправильно поняли. Сейчас начался чемпионат мира по футболу, поэтому все дискуссии предлагаю вести о событиях, происходящих на футбольном поле. Нельзя использовать чемпионат мира в целях реализации своих амбиций.

Ранее на слова главы внешнеполитического ведомства Украины отреагировали: руководитель комиссии российского Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, депутат Государственной Думы, член исполкома РФС Игорь Лебедев, Депутат Госдумы от ЛДПР, член Комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев и другие.

Напомним, что чемпионат мира начался 14 июня и закончится 15 июля.