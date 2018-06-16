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Алексей Пушков: "Климкин уже испортить ничего не сможет. Пусть успокоится и тоже смотрит ЧМ-2018"


Руководитель комиссии российского Совфеда по информационной политике Алексей Пушков уверен, что глава МИД Украины Павел Климкин не сможет испортить чемпионат мира-2018.

"Климкин хочет испортить ЧМ-18?! Тщетно тщение. Пусть забудет. Киев уже попытался это сделать, поставив дурной спектакль с Бабченко и обманув Совбез ООН. Теперь Климкин уже испортить ничего не сможет - весь мир сегодня смотрит на Россию. Пусть успокоится и тоже смотрит футбол", - написал Пушков в Твиттере.

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