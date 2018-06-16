Алексей Пушков: "Климкин уже испортить ничего не сможет. Пусть успокоится и тоже смотрит ЧМ-2018"

Руководитель комиссии российского Совфеда по информационной политике Алексей Пушков уверен, что глава МИД Украины Павел Климкин не сможет испортить чемпионат мира-2018.

"Климкин хочет испортить ЧМ-18?! Тщетно тщение. Пусть забудет. Киев уже попытался это сделать, поставив дурной спектакль с Бабченко и обманув Совбез ООН. Теперь Климкин уже испортить ничего не сможет - весь мир сегодня смотрит на Россию. Пусть успокоится и тоже смотрит футбол", - написал Пушков в Твиттере.

Климкин хочет испортить ЧМ-18 ?! Тщетно тщение. Пусть забудет. Киев уже попытался это сделать, поставив дурной спектакль с Бабченко и обманув Совбез ООН. Теперь Климкин уже испортить ничего не сможет - весь мир сегодня смотрит на Россию. Пусть успокоится и тоже смотрит футбол. – Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 15 июня 2018 г. ​

В МИД Украины готовы помогать болельщикам на чемпионате мира //

Глава МИД Украины призвал испортить России праздник футбола //

"Добро пожаловать в Россию!" В Госдуме отреагировали на призыв главы МИД Украины "испортить России футбольный праздник"