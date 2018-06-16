Игорь Лебедев: "Сейчас все забыли про Украину. Единственный способ напомнить о себе – полить грязью Россию"

Депутат Государственной Думы, член исполкома РФС Игорь Лебедев в интервью "СЭ" резко высказался о заявлении главы МИД Украины Павла Климкина, который призвал испортить футбольный праздник на ЧМ-2018 в России.

– Внимание всего мира приковано к России, ведь к нас проходит мероприятие планетарного значения, – отметил Лебедев. – У экранов собирается больше миллиарда зрителей, миллионная армия болельщиков приехала к нам. Сейчас все забыли про Украину – кому это интересно? Таким образом глава МИД Украины лишний раз пытается напомнить мировому сообществу, как школьник в классе на последней парте: "А вот тут еще я, не забудьте про меня!".

Эти попытки облить грязью будут продолжаться до тех пор, пока народ не переизберет Порошенко. Это случится в следующем году. Единственный способ напомнить о себе и привлечь внимание – еще раз полить грязью Россию. Не стоит реагировать на это. Вот матч Испания – Португалия (встреча завершилась со счетом 3:3, Криштиану Роналду оформил хет-трик. - Прим. "СЭ") – великолепное событие вчера было. А Климкин… Сегодня он есть, а завтра его уже не будет. (Игорь НОВИКОВ)

Чемпионат мира-2018 стартовал в России 14 июня. Турнир продлится до по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

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