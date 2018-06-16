Дмитрий Свищев: "ФИФА должна наказать федерацию футбола Украины за подстрекательство к преступлениям граждан"

Депутат Госдумы от ЛДПР, член Комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Украина должна любой ценой испортить футбольный праздник чемпионата мира в России.

- Заявление Павла Климкина о том, что Украина любой ценой должна испортить России футбольный праздник, я расцениваю как неприкрытое хамство, - сказал Свищев. - Хочу напомнить, что ранее тот же министр Климкин утверждал, что украинцев, на свой страх и риск решивших отправиться в Россию, несмотря на все запреты, обязательно будут ждать в нашей стране провокации и серьезные угрозы личной безопасности. Однако сегодня Климкин похоже переступил черту. Это же открытое подстрекательство своих соотечественников к преступлению.

Я считаю, что Россия должна незамедлительно обратиться в ФИФА с требованием наказать Украину и ее федерацию футбола за такие националистические высказывания Климкина.

Тем более, ранее ФИФА уже просила проявить уважение и остановить вмешательство политиков в футбол – и сделала она это именно в ответ на призыв главы МИД Украины бойкотировать чемпионат мира в России. Я же продолжаю призывать украинских болельщиков посетить чемпионат мира в России, но не для проведения акций, анонсированных Климкиным, а чтобы лично убедиться в том, какой праздник спорта проходит в эти дни в нашей стране.

Болельщики из всех стран мира вместе смотрят футбол, отмечают победы, поддерживают друг друга после поражений. И на этом празднике нет места политике, потому что спорт по-настоящему объединяет людей вне зависимости от их национальностей.

Расписание чемпионата мира по футболу - здесь