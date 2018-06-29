Гарет Саутгейт: "Если бы выиграли у Бельгии, могли бы потерять связь с реальностью"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после поражения в матче группового турнира чемпионата мира-2018 с Бельгией (0:1) порассуждал о предстоящем поединке 1/8 финала против Колумбии​. Игра состоится 3 июля на стадионе "Спартака" в Москве.

- Это будет вызов. Колумбия сильная и командой, и индивидуально, - отметил Саутгейт. - Но я считаю, у нас есть шансы победить. С точки зрения настроя на плей-офф, я считаю, что в случае победы над Бельгией мы могли бы в какой-то степени потерять связь с реальностью. А так мы понимаем, кто мы есть. Мы молодая команда энтузиастов и реалистов. Понимаем, на каком мы уровне. Но верим, что способны добиться цели. (Евгений БЕЛОУСОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)

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