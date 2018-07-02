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ФИФА приняла за гром рев российских болельщиков

Артем ДЗЮБА. Радость после гола. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Артем ДЗЮБА. Радость после гола. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура была поражена атмосферой на московском стадионе "Лужники" во время игры 1/8 финала чемпионата мира между сборными Испании и России (1:1, 3:4 по пенальти). Встреча прошла при аншлаге в присутствии 78 011 зрителей.

- Ничего себе, какая атмосфера этим вечером в "Лужниках", - написала Твиттере Самура. - Думала, что после гола Артема Дзюбы я услышала гром, но это был рев российских болельщиков!

Дзюба сравнял счет в игре на 41-й минуте, реализовав пенальти. 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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