ФИФА приняла за гром рев российских болельщиков

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура была поражена атмосферой на московском стадионе "Лужники" во время игры 1/8 финала чемпионата мира между сборными Испании и России (1:1, 3:4 по пенальти). Встреча прошла при аншлаге в присутствии 78 011 зрителей.

- Ничего себе, какая атмосфера этим вечером в "Лужниках", - написала Твиттере Самура. - Думала, что после гола Артема Дзюбы я услышала гром, но это был рев российских болельщиков!

Дзюба сравнял счет в игре на 41-й минуте, реализовав пенальти.

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