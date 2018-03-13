16:59 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

ФИФА принесла извинения болельщикам, которые столкнулись с проблемами при покупке билетов ЧМ-2018

Билетный раздел сайта ФИФА: ждите ответа...
Билетный раздел сайта ФИФА: ждите ответа...
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ФИФА принесла извинения болельщикам, которые во вторник, 13 марта, столкнулись с проблемами при покупке билетов на матчи чемпионата мира-2018. Федерация сообщила, что сложности связаны с огромным количеством заявок.

Мы приносим свои извинения тем, кто сегодня испытывал трудности с покупкой билетов. Мы получили множество сообщений и полностью понимаем ваши разочарования. Проблемы связаны с огромным количеством болельщиков, которые получили доступ к платформе для покупки билетов. Благодарим вас за ваше терпение, - говорится в заявлении пресс-служба ФИФА.

Напомним, что сегодня в 12.00 по московскому времени стартовал второй период второго этапа продаж билетов на матчи чемпионата мира 2018 года. Он продлится до 3 апреля. Билеты будут реализовываться в порядке живой очереди.

С билетами на ЧМ-2018 - скандал. Как возобновились продажи

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Makedonsky

толку нам от их извинений.. 3 часа прождал, чуть отвлекся и ваша очередь прошла, занимайте заново..

18:02

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