ФИФА принесла извинения болельщикам, которые столкнулись с проблемами при покупке билетов ЧМ-2018

ФИФА принесла извинения болельщикам, которые во вторник, 13 марта, столкнулись с проблемами при покупке билетов на матчи чемпионата мира-2018. Федерация сообщила, что сложности связаны с огромным количеством заявок.
Мы приносим свои извинения тем, кто сегодня испытывал трудности с покупкой билетов. Мы получили множество сообщений и полностью понимаем ваши разочарования. Проблемы связаны с огромным количеством болельщиков, которые получили доступ к платформе для покупки билетов. Благодарим вас за ваше терпение, - говорится в заявлении пресс-служба ФИФА.
Напомним, что сегодня в 12.00 по московскому времени стартовал второй период второго этапа продаж билетов на матчи чемпионата мира 2018 года. Он продлится до 3 апреля. Билеты будут реализовываться в порядке живой очереди.
С билетами на ЧМ-2018 - скандал. Как возобновились продажи
We apologise to those who've had difficulties purchasing tickets today. We've noted the many messages & fully understand your frustrations.– FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 13 марта 2018 г.
We've been informed that the issues relate to the sheer volume of fans accessing the ticketing platform. We thank you for your patience.
Makedonsky
толку нам от их извинений.. 3 часа прождал, чуть отвлекся и ваша очередь прошла, занимайте заново..
18:02