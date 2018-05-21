Федор Смолов – о Евро-2016: "На пятой минуте матча с Уэльсом Комбаров сказал: "Смол, помогай"

Нападающий сборной России Федор Смолов рассказал, как защитник команды Дмитрий Комбаров попросил его помочь в обороне на фланге в матче с Уэльсом (0:3) на чемпионате Европы в 2016 году.

- С Уэльсом по схеме получалось так, что если на фланг к Комбарову не смещается игрок, то у соперника там тоже будет один человек, - сказал в эфире телеканала "Россия-24" Смолов. - С ним остается Дима, как он привык играть против нападающих, а у меня должно быть оборонительных функций меньше. К тому же атакующий состав у нас, победа нужна. Идет пятая минута, и в какой-то момент Дима Комбаров мне говорит: "Смол, помогай" (смеется).

На чемпионате Европы-2016 Россия набрала одно очко и не смогла выйти из группы.

Напомним, что Дмитрий Комбаров попал в число семи игроков, которые могут вызвать в сборную на чемпионат мира в случае необходимости.

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