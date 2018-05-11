Расширенный состав сборной России на чемпионат мира-2018

Тренерский штаб сборной России огласил расширенную заявку национальной команды на чемпионат мира, информирует официальный сайт РФС.
Окончательная заявка из 23 игроков станет известна позже, до 4 июня.
Состав сборной России из 28 игроков на сбор перед чемпионатом мира-2018:
вратари (4):
Игорь Акинфеев (ЦСКА)
Владимир Габулов ("Брюгге", Бельгия)
Сослан Джанаев ("Рубин")
Андрей Лунев ("Зенит")
защитники (9):
Владимир Гранат ("Рубин")
Руслан Камболов ("Рубин")
Федор Кудряшов ("Рубин")
Илья Кутепов ("Спартак")
Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция),
Константин Рауш ("Динамо")
Андрей Семенов ("Ахмат")
Игорь Смольников ("Зенит")
Мариу Фернандес (ЦСКА)
полузащитники (11):
Юрий Газинский ("Краснодар")
Александр Головин (ЦСКА)
Алан Дзагоев (ЦСКА)
Александр Ерохин ("Зенит")
Юрий Жирков ("Зенит")
Роман Зобнин ("Спартак")
Далер Кузяев ("Зенит")
Антон Миранчук ("Локомотив")
Александр Самедов ("Спартак")
Александр Ташаев ("Динамо")
Денис Черышев ("Вильярреал", Испания)
нападающие (4):
Артем Дзюба ("Арсенал" Тула)
Алексей Миранчук ("Локомотив")
Федор Смолов ("Краснодар")
Федор Чалов (ЦСКА)
Также названы 7 игроков, которые дополняют список из 35 футболистов для ФИФА и могут быть привлечены в сборную при необходимости:
Вратарь (1):
Гильерме ("Локомотив")
Защитники (2):
Владислав Игнатьев ("Локомотив")
Дмитрий Комбаров ("Спартак")
Полузащитники (2):
Денис Глушаков ("Спартак")
Антон Швец ("Ахмат")
Нападающие (2):
Антон Заболотный ("Зенит")
Дмитрий Полоз ("Зенит")
18 мая национальная команда соберется в Новогорске, а 20 мая вылетит в Австрию. Перед чемпионатом мира запланированы два контрольных матча: 30 мая с Австрией в Инсбруке и 5 июня с Турцией в Москве.
На чемпионате мира-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля, сборная России выступит в группе А и сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
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Чемпионат мира-2018 в России: как купить билеты и попасть на матчи
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- Рубин
- Ахмат (футбол)
- Сослан Джанаев (футбол)
- Игорь Акинфеев
- Алан Дзагоев
- Александр Самедов
- Артем Дзюба
- Дмитрий Комбаров
- Владимир Габулов
- Денис Глушаков
- Владимир Гранат
- Федор Кудряшов
- Локомотив М (футбол)
- Игорь Смольников
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- Вильярреал
- Константин Рауш
- Федор Смолов
- Арсенал Тула
- Денис Черышев
- Дмитрий Полоз
- Юрий Газинский
- Роман Нойштедтер
- Антон Заболотный
- Мариу Фернандес
- Илья Кутепов
- Александр Ерохин (футбол)
- Андрей Семенов (футбол)
- Алексей Миранчук
- Роман Зобнин
- Александр Головин
- Антон Миранчук
- Далер Кузяев
- Андрей Лунев
- Федор Чалов
- Александр Ташаев
- Антон Швец
ninenekrasowa
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20:24
Lokobalt
Если коротко, то нам ЖОПА!
20:16
И.Сталин
Жаль, что нет в составе сборной Щатова. Плэй-мэйкер он хороший, креативный парень. Его будет не хватать. С таким составом нам из группы не выйти. Кто тогда ответит?
20:11
liud
как всегда черчесов попал пальцем в небо,как всё запущено,восстановить невозможно. по заявке,всё просто -лишние габулов,кутепов,ерохин,самедов,дзюба,это по спортивному принципу. в остальном будет зависеть кого этот так называемый тренер поставит в основу.должны были быть в списке белоруков из амкара, глушаков и в нападение мирзов. это игроки с характером.весь сказ
18:36
serrrega
первый турнир,который буду смотреть с лёгкостью на душе.Так себя ощущал бы болельщик Гибралтара,если б его сборная пробилась на турнир.
18:21
shapm
Глушакова и Дзюбу в основу, Габулова на лавку.
18:03
ngil
Millwall82 При любом раскладе Рубин выше стыков.
17:04
BoRussia
да лан Славик и сам знает что из группы не выйдем, там просто контракт жирный 2.5 ляма евро
16:52
FreDDy Kruger
Центр обороны - это просто капец!!! Кого ставить? С остальными позициями более-менее понятно...Если из слабой группы выйдут - молодцы...Если нет - нужно принимать какие-то радикальные методы воспитания нового поколения игроков...Как немцы после 2006 года...
16:31
terzik1
Молодец Саламыч!! Кого из земляков своих еще не позвал в сборную???? Габулов, Джанаев, понятно, что не сыграть им, но кто пропустил меньше всех в чемпионате???? Гильерме и где он???
15:12
Smash.
Dolphin75, Алану бы предоставить длительный отдых и лечение, а то чуть на ноги поставят и сразу в бой. И тут же новая (старая?) травма. Он и сборной сильно не поможет и к следующему сезону не восстановится. Кому как не Черчесову это понимать. Но у него свои задачи..
14:23
jeltaagazetenka
ахах из рубина динамо полным полно игроков а краснодарцев один смолов жесть
14:14
SpaMan
тамада Габулов в составе, уже хорошо. Шашлыки, чача и полный набор культурно-развлекательной программой обеспечены.
14:14
Дед Андрей
Перед чемпионат лучше поругать сборную! И , не дай Бог, если товарняки выиграют у турок и австрийцев. Журналюги сразу начнут петь деферамбы, славить супергероев.Тогда уж нас точно ждёт провал. Так что, успехом будет, если не проиграем двум арабам! А Уругвай.... , ну может им в последней игре ничего не будет нужно! И тогда будет нам счастье!
14:13
SpaMan
Патриот Сибири Целых 5 игроков из пятой команды чемпионата. И всего два из первой. Ладно Денисов, но Игнатьева задвинуть как минимум не правильно. А еще здесь Скроботова кто-то поминал. Тогда уж лучше было бы Баринова вызвать. Он и центрального защитника мог бы сыграть при необходимости. И притом неплохо сыграть. Жаль, Палыч не доверял ему по весне. 13:25 --- Скроботов-это тот что сыграл в сумме 25 минут за сезон, был заменен через 20 минут в первом тайме против Арсенала?? Да уж, "игрок основы"...с какой такой радости бакланы его пихают в сборную?
14:12
Artorixus
Интересно девки пляшут... Ну на 2 то игры даже этим составом (если предварительно подсыпать в еду Салаху пургена, например) могут и выпрыгнуть из трюселей.
14:03
Солёный
Учитывая, что у нас почти все местные, то сборную нужно составлять так: Воротники и защитники - из команд меньше всех пропустивших в чемпионате (берем меньше гола за игру - это дрезина, бомжи, кони и татары)... средняя линия - команды с лучшим +/- в чемпионате (лучшие - кони, дрезина и хрюнделя, дальше - бомжи и кубанцы)... атаку берем из критерия - лучший бомбардир, а также из команд забивших больше всего мячей (хрюнделя, кони, кубанцы)... исходя из этого получаем состав: Гильерме, Лунь, Конифей (Джанай в резерве) - Смольников, Фернандес, Щенников, Набабкин, Кудряшов, Гранат, Камболов, Норштейдер (не помешает) - Головин, Дзагой, Кучаев, Миранчук №1, Миранчук №2, Игнатьев, Денисов, Тарасов (Глушак, Комбаридзе, Зобня, Самед, Ероха, Кузяй, Жирок, Газинский, Мамай, Шат в резерве) - Смолов и дальше пустота, пусть будут Дзюба, Чалов, Черышев...
14:01
alex_zero
ну, уря, чтоле ... команда мечты ...
13:53
kukarnid
Очень не прав с Игнатьевым (тема Денисова не обсуждается). Полезный и неравнодушный игрок и пахать на поле привык. Наличие Габулова в списке - просто беспредел какой-то (особенно после "подвигов" в Бельгии)! Дзагоева навсегда убрать из сборной: аккурат перед выходом на поле подвернёт ногу как пить дать. А если выйдет играть - 100% удалят с поля! Короче: поменьше бы землячества, побольше - профессионализма.
13:42
abc1970
shpasic// Забываем 0 - 7 от Ливера? Быстро! Или своё не воняет?
13:42
Андрей Троцкийй
И все эти люди ничего не смогут поделать даже с одним Салахом...
13:39
abc1970
Что делают в сборной Кутепов и Самедов? Если Глушак и Навесов не вызваны, то чем эти-то двое лучше, особенно Кутепов, это просто никакой на сегодняшний день игрок! Уж Тарасов или Швец по-крайней мере мощнее и подвижнее, да и техничнее, хотя это, конечно, игроки опорной зоны, но уж лучше их попытаться наиграть, чем этого...Не дано ему...Да и Игнатьев однозначно сильнее Самедова на сегодняшний день. Да - опыт, да - заслуги, но он проиграл сам себе уйдя из Локо, превратился в скамеечника, игрока замены. Игнатьев на сегодня интереснее, особенно в паре со Смольниковым.
13:39
Казимир
Millwall82, Рубин на 4 месте по пропущенным.
13:37
Drek
А лучше бы взял Тимофеева вместо Самедова, если уж игрок с ромбиком необходим.
13:33
shpasic
а что делают Миранчуки в сборной? ведь они свой "класс" показали против Атлетико: 1-8.
13:32
Казимир
Millwall82, посмотри в турнирной таблице графу пропущенных мячей. У кого меньше всего пропущенных?
13:32
yspesh4
Millwall82 yspesh4, у на, Канте же стал Стивом Джи, бокс-ту-бокс. А Пашалич в отборе сильнее Фернандо. Ясно-понятно. 13:12 /// Ты писал, что, если чистого опорника нет, никто не играет в 3 ЦЗ, не? И тут же приводишь в пример Челси, туркменбаши, Атлетико, Спартак (с Ростовом Пашалич опустился 3-им), которые без чистого опорника в 3 ЦЗ всю дорогу играют. Поэтому мне и сейчас ни фига не ясно-понятно. Формулируй внятно и отчетливо, или разучился это делать?(
13:32
glavanon
Кроме Акинфея, которого так многие не любят, сейчас из здоровых вратарей высокого уровня есть Лунев и Гиля. Они и должны быть вторыми и третьими в списке. Опыта у них достаточно, тот же Лунев с Испанией стоял приемлимо. Да и Гиле чего дрожать с 200+ матчами в РФПЛ.
13:30
Kodlo
Усатый сам поставил квартиру на это! Хотя...он же в пятерке самых высокооплачиваемых тренеров на этом ЧМ. За победу в чемпионате Польши, видимо, такие привилегии.
13:29
Kodlo
Мужики, еще, кстати, в тему! На невыход из группы пока можно поставить с коэффициентом 3.20 как минимум. Верняк 100-ный!
13:28