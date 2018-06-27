Фабио Капелло: "Черышев - великий футболист"

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло заявил, что считает нападающего нашей национальной команды Дениса Черышева великим игроком.

- Игра Черышева меня не удивляет. Денис - человек, который заслуживает всего, - цитирует Капелло Mundo Deportivo. - Я хотел взять его на ЧМ-2014, но его травма не позволила мне этого сделать. Он - великий футболист, в "Вильярреале" у него все складывается хорошо. Я действительно рад за него, потому что он является отличным человеком, как и его отец.

На нынешнем чемпионате мира Черышев отметился тремя забитыми мячами.

Россия встретится с Испанией в 1/8 финала турнира (1 июля, Лужники).

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