Евгений Трефилов: "На тренировках у девчонок в кои-то веки разговоры не о прическах, а о футболе"

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов в интервью "СЭ" поделился мнением о позитивном влиянии чемпионата мира на жизнь россиян. По мнению специалиста, за организацию турнира на высоком уровне нужно поблагодарить бывшего министра спорта РФ Виталия Мутко.

– Насколько вам нравится, что происходит с Россией во время чемпионата мира? Мне кажется, стало больше улыбок, витает атмосфера праздника. Мы становимся более открытыми для иностранцев, а они – для нас.

– Могу сказать только одно: молодцы! И ни в коем случае нельзя скулить, как это некоторые делают. Не нравится футбол – переключи канал или выключи телевизор. Хотите пример?

– Конечно.

– Что в своей жизни увидели мои мама с отцом? Семилетку и четыре пятилетки? Все. А жизнь дается один раз. Как говорил Островский, не должно быть стыдно за бесцельно прожитые годы.

Фестиваль молодежи в Москве в 1957 году был? А его до сих пор вспоминают! Да, где-то появились шоколадные пацаны, ну и что? Ничего страшного.

А через 50 лет будут вспоминать сочинскую Олимпиаду и футбол. Чем больше людей поймет, что в России медведи уже не ходят с бутылкой по улице, а если и ходят, то на гармошке не играют, тем лучше будут отношения между нами. Я имею в виду нас, обычных людей. Политиков не беру, они пусть врут друг другу, сколько хотят. А так – вспомните, как англичане выли. Приехали, посмотрели – и уже не воют.

Давайте отдадим должное бывшему министру спорта Виталию Мутко, которого в последнее время было так модно пинать и гнобить. Благодаря ему у нас такой праздник. У меня на тренировках у девчонок в кои-то веки разговоры не о прическах и побрякушках, а о футболе. Иногда даже ругаются!

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