23:44 30 мая | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Евгений Кафельников: "Более беспомощного поколения спортсменов в игровых видах спорта я не припомню"

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Российский теннисист Евгений Кафельников после товарищеского матча Австрия - Россия (1:0) сказал, что у россиян проблемы с игровыми видами спорта на уровне сборной.

 - Более беспомощного поколения спортсменов в игровых видах спорта на уровне сборной я не припомню, - написал спортсмен в своем твиттере.

"СЭ" проводил онлайн-трансляцию матча Австрия - Россия.

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Щукин

Ну что Вы, Женя, хотите? Россия - в шестом десятке стран по ВВП на душу населения, и это при всем известной "липе" в статистике... Безнадежно больная страна. Какой спорт...

00:26

Гизмо

Женя посмотри на свой спорт, теннис в нашей стране тоже почти умер!!!!

00:02

rob3906

Проблемы с памятью? Дочка дурью поделилась?

23:55 30 мая

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