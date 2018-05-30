Евгений Кафельников: "Более беспомощного поколения спортсменов в игровых видах спорта я не припомню"

Российский теннисист Евгений Кафельников после товарищеского матча Австрия - Россия (1:0) сказал, что у россиян проблемы с игровыми видами спорта на уровне сборной.
- Более беспомощного поколения спортсменов в игровых видах спорта на уровне сборной я не припомню, - написал спортсмен в своем твиттере.
Вот что я думаю....!! Более беспомощного поколения спотсменов в игровых видах спорта на уровне сборной как сейчас,я не припомню.– Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 30 мая 2018 г.
"СЭ" проводил онлайн-трансляцию матча Австрия - Россия.
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Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/
Щукин
Ну что Вы, Женя, хотите? Россия - в шестом десятке стран по ВВП на душу населения, и это при всем известной "липе" в статистике... Безнадежно больная страна. Какой спорт...
00:26
Гизмо
Женя посмотри на свой спорт, теннис в нашей стране тоже почти умер!!!!
00:02
rob3906
Проблемы с памятью? Дочка дурью поделилась?
23:55 30 мая