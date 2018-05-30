Евгений Кафельников: "Более беспомощного поколения спортсменов в игровых видах спорта я не припомню"

Российский теннисист Евгений Кафельников после товарищеского матча Австрия - Россия (1:0) сказал, что у россиян проблемы с игровыми видами спорта на уровне сборной.

- Более беспомощного поколения спортсменов в игровых видах спорта на уровне сборной я не припомню, - написал спортсмен в своем твиттере.

Вот что я думаю....!! Более беспомощного поколения спотсменов в игровых видах спорта на уровне сборной как сейчас,я не припомню. – Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 30 мая 2018 г.

"СЭ" проводил онлайн-трансляцию матча Австрия - Россия.

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