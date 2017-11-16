Эндрю Дюрант: "Перуанские фанаты использовали все трюки против нас, в том числе лазеры"

Защитник сборной Новой Зеландии Эндрю Дюрант после поражения от Перу​ (0:2) в ответном стыковом матче чемпионата мира-2018 посетовал на то, что перуанские фанаты использовали лазеры. Также он отдал должное сопернику.

- Они использовали каждый трюк, чтобы попытаться остановить нас, в том числе лазеры, - цитирует New Zeland Herald Дюранте. - Мы знали, что так будет, что они бросят все силы против нас. Также было очень сложно общаться друг с другом из-за шума трибун, приходилось кричать. Это был огромный вызов. Перу - очень хорошая футбольная нация, невероятная толпа, поддержка всей нации.

Тем не менее, мы не можем использовать какой-либо фактор в качестве оправдания. Новая Зеландия придерживалась плана на игру в течение всего матча, но второй гол убил нас. Разочарованы результатом, но перуанцы были лучше в течение 90 минут.

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