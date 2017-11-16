Гол Фарфана вывел сборную Перу на чемпионат мира-2018

Сборная Перу обыграла команду Новой Зеландии (2:0) в ответном стыковом матче квалификационного турнира чемпионата мира-2018. Напомним, что первая встреча завершилась со счетом 0:0.

В составе победителей один мяч забил форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан, еще один гол у Кристиана Рамоса.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Стыковые матчи

Перу – Новая Зеландия – 2:0 (1:0)

Голы: Фарфан, 28 (1:0). Рамос, 65 (2:0).

Судья: Тюрпен (Франция).

16 ноября. Лима. Стадион Estadio Nacional de Lima.