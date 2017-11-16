07:15 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Гол Фарфана вывел сборную Перу на чемпионат мира-2018

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Сборная Перу обыграла команду Новой Зеландии (2:0) в ответном стыковом матче квалификационного турнира чемпионата мира-2018. Напомним, что первая встреча завершилась со счетом 0:0.

В составе победителей один мяч забил форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан, еще один гол у Кристиана Рамоса.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Стыковые матчи

Перу – Новая Зеландия – 2:0 (1:0)

Голы: Фарфан, 28 (1:0). Рамос, 65 (2:0).

Судья: Тюрпен (Франция).

16 ноября. Лима. Стадион Estadio Nacional de Lima.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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shpasic

Новой Зеландии нет - кого же Черчесов будет побеждать?

08:29

П_о_в_а_р

otradny Thomas_Boy_ у нас и выиграют)) ------------------------- Не получится. Украина не пробилась на ЧМ.

07:57

otradny

Thomas_Boy_ у нас и выиграют))

07:39

otradny

Фарфан переживает вторую молодость! Молодец!

07:39

Thomas_Boy_

Отлично! Не знаю, выиграют ли перуанцы хоть одну игру на чемпионате, но будет интересно на них посмотреть.

07:25