Гол Фарфана вывел сборную Перу на чемпионат мира-2018

Сборная Перу обыграла команду Новой Зеландии (2:0) в ответном стыковом матче квалификационного турнира чемпионата мира-2018. Напомним, что первая встреча завершилась со счетом 0:0.
В составе победителей один мяч забил форвард "Локомотива" Джефферсон Фарфан, еще один гол у Кристиана Рамоса.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Стыковые матчи
Перу – Новая Зеландия – 2:0 (1:0)
Голы: Фарфан, 28 (1:0). Рамос, 65 (2:0).
Судья: Тюрпен (Франция).
16 ноября. Лима. Стадион Estadio Nacional de Lima.
- Локомотив М (футбол)
- Сборная Новой Зеландии (Футбол)
- Сборная Перу (Футбол)
- Джефферсон Фарфан
- Кристиан Рамос
shpasic
Новой Зеландии нет - кого же Черчесов будет побеждать?
08:29
П_о_в_а_р
otradny Thomas_Boy_ у нас и выиграют)) ------------------------- Не получится. Украина не пробилась на ЧМ.
07:57
otradny
Thomas_Boy_ у нас и выиграют))
07:39
otradny
Фарфан переживает вторую молодость! Молодец!
07:39
Thomas_Boy_
Отлично! Не знаю, выиграют ли перуанцы хоть одну игру на чемпионате, но будет интересно на них посмотреть.
07:25