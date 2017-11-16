08:47 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Фото дня: Игроки сборной Перу в шапках-ушанках отпраздновали выход на ЧМ-2018

Сборная Перу празднует выход на ЧМ-2018. Фото twitter.com/SeleccionPeru
Сборная Перу празднует выход на ЧМ-2018. Фото twitter.com/SeleccionPeru
1

Игроки сборной Перу надели шапки-ушанки с логотипом чемпионата мира-2018 во время празднования победы над Новой Зеландией в стыковых матчах. Гол форварда "Локомотива" Джефферсона Фарфана принес перуанцам победу и путевку на мировое первенство.

"Мы празднуем выход на чемпионат мира. Вперед, Перу! Навстречу России!" - говорится в сообщениях с фотографиями в Твиттере команды.

Гол Фарфана вывел сборную Перу на чемпионат мира-2018

1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Regul81

Попадут в группу в Ростове или Волгограде и охренеют как жарко летом в России )))

09:37