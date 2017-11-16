Фото дня: Игроки сборной Перу в шапках-ушанках отпраздновали выход на ЧМ-2018

Игроки сборной Перу надели шапки-ушанки с логотипом чемпионата мира-2018 во время празднования победы над Новой Зеландией в стыковых матчах. Гол форварда "Локомотива" Джефферсона Фарфана принес перуанцам победу и путевку на мировое первенство.
"Мы празднуем выход на чемпионат мира. Вперед, Перу! Навстречу России!" - говорится в сообщениях с фотографиями в Твиттере команды.
Гол Фарфана вывел сборную Перу на чемпионат мира-2018
Festejamos por regresar al Mundial. ¡Vamos Perú! 🇵🇪🙌🏼 pic.twitter.com/BIskTn8kxu– Selección Peruana (@SeleccionPeru) 16 ноября 2017 г.
¡Hacia Rusia! 🇵🇪⚽️ pic.twitter.com/WOJfXdiKyy– Selección Peruana (@SeleccionPeru) 16 ноября 2017 г.
Regul81
Попадут в группу в Ростове или Волгограде и охренеют как жарко летом в России )))
09:37