Фото дня: Игроки сборной Перу в шапках-ушанках отпраздновали выход на ЧМ-2018

Игроки сборной Перу надели шапки-ушанки с логотипом чемпионата мира-2018 во время празднования победы над Новой Зеландией в стыковых матчах. Гол форварда "Локомотива" Джефферсона Фарфана принес перуанцам победу и путевку на мировое первенство.

"Мы празднуем выход на чемпионат мира. Вперед, Перу! Навстречу России!" - говорится в сообщениях с фотографиями в Твиттере команды.

Гол Фарфана вывел сборную Перу на чемпионат мира-2018