Эктор Купер: "Остановит ли Игнашевич Салаха? Это не моя проблема"

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер сказал, что не готов рассуждать об игре сборной России до того, пока она не проведет первый матч на чемпионате мира по футболу-2018. Очный матч команд состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.

– Как оцените сборную России, какой счет ждете от матча открытия, и способен ли 38-летний Сергей Игнашевич остановить Салаха?

– Не люблю гадать о прогнозах и рассуждать о раскладах. Не нужно распыляться, это отвлекает и мешает. Давайте Россия проведет свой матч, и тогда я готов буду говорить об ее игре. А что касается шансов российских защитников остановить Салаха, ха! Лично не заинтересован в том, чтобы у них это получилось. Пусть российские тренеры нервничают. Это не моя проблема. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Сегодня, 14 июня, россияне в матче открытия ЧМ-2018 сыграют с Саудовской Аравией. Египтяне завтра встретятся с Уругваем.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Египет - Уругвай: чемпионат мира по футболу, 15 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 15.00 (время московское)

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

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