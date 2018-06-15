Эктор Купер: "К матчу с Россией Салах будет в форме"

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер после поражения от Уругвая (0:1) похвалил свою команду.



- Египет здорово сыграл в обороне и в центральной зоне, но был бледен в атаке. Как это можно исправить?



- Мы исходим из того, что у нас есть. И строим игру так, чтобы добиться максимального результата. Я считаю, что мы провели просто прекрасный матч. Сделали все, что возможно. Да, очень обидно, что пропустили, но ведь это изначально можно было предположить - Уругвай очень силен.



Впереди у нас возникали шансы, было несколько перспективных подходов. Не хватало последнего паса. И Салаха, конечно, тоже не хватало. Завтра вернемся в Грозный и начнем готовится к матчу против сборной России. Но для начала изучим прошедшую игру.



- Сыграет ли Салах с россиянами?



- Думаю, да. Он должен быть в форме ко второму матчу. Но сегодня все еще оставался риск. Поэтому на поле он не появился. (Филипп ПАПЕНКОВ)



Матч между сборными России и Египта пройдет 19 июня, начало - 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет прямую текстовую трансляцию встречи Россия - Египет.

Спасибо ФИФА за пустые места. Это может испортить имидж ЧМ //

Все о чемпионате мира по футболу-2018