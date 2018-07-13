Эдуард Безуглов: "Секрет долголетия Игнашевича – генетика и профессионализм"

Врач сборной России Эдуард Безуглов в интервью "СЭ" сказал, что во время домашнего чемпионата мира в команде не было игроков, которым приходилось выходить на поле с серьезными травмами. На турнире команда под руководством Станислава Черчесова добилась лучшего результата в современной истории - вышла в 1/4 финала, где уступила будущему финалисту - Хорватии (2:2, пенальти - 3:4).

– После матча с Хорватией в соцсетях появилось фото травмированной ноги Кутепова. Это ведь обычное повреждение, которое регулярно бывает у футболистов? Или что-то из ряда вон?

– Ушибы – непременный спутник любого футболиста, но такие сильные, конечно, случаются не каждый день. Но Илья даже мысли не допускал, что можно замениться, достойно отыграл до конца.

Думаю, что и в полуфинале, если бы он состоялся, Кутепов вышел бы и сыграл. Сейчас же в мини-отпуске он спокойно все вылечит и вернется в команду здоровым.

– Как вы оценивали ситуацию с Джикия – имел ли Георгий шанс сыграть, или это было бы излишним риском?

– К сожалению, шансов практически не было, особенно учитывая уровень нагрузок на сборе. Но Георгий приезжал в Новогорск и общался и с ребятами, и с тренерами – он остается частью команды. Уверен, у него в карьере еще будет чемпионат мира.

– Игнашевич в 38 лет провел хороший турнир. В чем особенности его организма, позволяющие переносить нагрузки уровня ЧМ в таком возрасте. У Сергея уникальное здоровье?

– Генетика и профессионализм! Все остальное вторично. Ну и характер, конечно – так пахать, без поблажек, в таком возрасте далеко не каждый ментально готов. Очень приятно, что он смог завершить свою блестящую карьеру на такой высокой ноте.

– Был ли игрок на этом ЧМ, который играл с серьезной травмой?

– Совсем тяжелых травм, слава богу, удалось избежать. Было 3-4 очень болезненных травмы – сильные ушибы суставов, но все ребята максимально быстро возвращались в строй. (Сергей ЕГОРОВ)

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