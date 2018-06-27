Джон Оби Микел: "По-моему на Рохо был пенальти на сто процентов"

Капитан сборной Нигерии Джон Оби Микел на пресс-конференции после поражения в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира от национальной команды Аргентины (1:2) отметил, что арбитру следовало назначить 11-метровый в эпизоде, когда мяч попал в руку защитника аргентинцев Маркоса Рохо, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

- Мы сделали все, что от нас зависело, - подчеркнул Микел. - Во втором тайме мы давили, забили гол, играли хорошо. Думаю, не хватило опыта. Через четыре года все будут готовы горжусь своими партнерами добились многого. Надо идти вперед, не останавливаться



- Во втором тайме вы долго спорили с судьей после того, как он не назначил пенальти за игру рукой Рохо. Что вам сказал арбитр?



- Я не понимаю, почему это не пенальти. По-моему, это на сто процентов пенальти. В игре Португалии с Марокко в похожем эпизоде назначили 11-метровый. Мы смотрели видеоповтор - там была рука чистой воды. А судья мне сказал: "Не пенальти - и все".

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