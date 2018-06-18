Дворкович и Венгер – среди почетных гостей матча Тунис – Англия

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович и бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер находятся на матче чемпионата мира между сборными Англии и Туниса в качестве почетных гостей, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на релиз ФИФА. Матч англичан и тунисцев стартовал в 21.00 по московскому времени в Волгограде.

Кроме Дворковича и Венгера, почетными гостями встречи также стали генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, председатель Футбольной ассоциации Англии Грег Кларк, бывший футболист "Арсенала" и сборной Англии Сол Кэмпбелл, офицер РФС по вопросам борьбы с дискриминацией Алексей Смертин и экс-нападающий "Ротора" Олег Веретенников.

Напомним, "СЭ" ведет текстовую трансляцию встречи Тунис - Англия.