Дубль Кейна помог сборной Англии разгромить Мальту

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Англии одержала победу над Мальтой - 4:0. В составе англичан забитыми голами отличились Райан Бертранд, Дэнни Уэлбек и Харри Кейн, оформивший дубль.
В другой встрече Словакия переиграла Словению - 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Адам Немец. Отметим, что бывшие игроки "Зенита" Томаш Губочан и Роберт Мак провели на поле все 90 минут.
Сборная Шотландии крупно обыграла Литву - 3:0. Напомним, что литовцев возглавляет Эдгарас Янкаускас, выступавший в России за ЦСКА и "Торпедо".
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Европа
Группа F
Мальта - Англия - 0:4 (0:0)
Голы: Кейн, 53 (0:1). Бертранд, 86 (0:2). Уэлбек, 90+1 (0:3). Кейн, 90+2 (0:4).
Мальта: Хогг, Аджус, Борг, Магри, Р.Фенек (П.Фенек, 83), Кристенсен, Зерафа (Камиллери, 75), Мускат, Шембри (Мифсуд, 86), Фарруджа, Пизани.
Англия: Харт, Кэйхилл, Уокер, Бертранд, Джоунс, Хендерсон, Ливермор, Окслейд-Чемберлен (Уэлбек, 76), Стерлинг (Рэшфорд, 46), Алли (Варди, 69), Кейн.
Судья: Диаш (Португалия).
1 сентября. Та Кали. Стадион Ta' Qali National Stadium.
Словакия - Словения - 1:0 (0:0)
Гол: Немец, 81.
Судья: Матеу Лаос (Испания).
1 сентября. Трнава. Стадион Anton Malatinsky Stadion.
Литва - Шотландия - 0:3 (0:2)
Голы: Армстронг, 25 (0:1). Робертсон, 30 (0:2). Макартур, 72 (0:3).
Судья: Дель Серро Гранде (Испания).
1 сентября. Вильнюс. Стадион LFF Stadium (Vetra Stadium).
- Сборная Словакии (Футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Сборная Шотландии
- Сборная Словении (Футбол)
- Сборная Мальты
- Сборная Литвы