Дубль Кейна помог сборной Англии разгромить Мальту

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Англии одержала победу над Мальтой - 4:0. В составе англичан забитыми голами отличились Райан Бертранд, Дэнни Уэлбек и Харри Кейн, оформивший дубль.

В другой встрече Словакия переиграла Словению - 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Адам Немец. Отметим, что бывшие игроки "Зенита" Томаш Губочан и Роберт Мак провели на поле все 90 минут.

Сборная Шотландии крупно обыграла Литву - 3:0. Напомним, что литовцев возглавляет Эдгарас Янкаускас, выступавший в России за ЦСКА и "Торпедо".

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Европа

Группа F

Мальта - Англия - 0:4 (0:0)

Голы: Кейн, 53 (0:1). Бертранд, 86 (0:2). Уэлбек, 90+1 (0:3). Кейн, 90+2 (0:4).

Мальта: Хогг, Аджус, Борг, Магри, Р.Фенек (П.Фенек, 83), Кристенсен, Зерафа (Камиллери, 75), Мускат, Шембри (Мифсуд, 86), Фарруджа, Пизани.

Англия: Харт, Кэйхилл, Уокер, Бертранд, Джоунс, Хендерсон, Ливермор, Окслейд-Чемберлен (Уэлбек, 76), Стерлинг (Рэшфорд, 46), Алли (Варди, 69), Кейн.

Судья: Диаш (Португалия).

1 сентября. Та Кали. Стадион Ta' Qali National Stadium.

Словакия - Словения - 1:0 (0:0)

Гол: Немец, 81.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

1 сентября. Трнава. Стадион Anton Malatinsky Stadion.

Литва - Шотландия - 0:3 (0:2)

Голы: Армстронг, 25 (0:1). Робертсон, 30 (0:2). Макартур, 72 (0:3).

Судья: Дель Серро Гранде (Испания).

1 сентября. Вильнюс. Стадион LFF Stadium (Vetra Stadium).