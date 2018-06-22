Дмитрий Свищев: "Заявление USADA сделано от бессилия"

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев считает, что призыв Американского антидопингового агенства (USADA) активно проверять на допинг сборную России по футболу – обычное проявление зависти.

– Я думаю, это заявление было сделано от бессилия, – сказал Свищев. – Они видят, что Россия успешно проводит чемпионат мира, видят, какой это праздник для наших граждан и не только для наших. Наверное, их это злит. Они ничего не могут сделать, чтобы этому помешать. А что касается допинга, то пусть проверяют, мы только "за". Мы – за чистый спорт, но хотели бы, чтобы отношение ко всем странам было одинаковым. Если проверяют нас, то пусть так же проверяют и остальных. (Михаил ПОТАПОВ)

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