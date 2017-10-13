Дмитрий Свищев: "Требования в США наказать Россию за допинг связаны с невыходом их сборной на чемпионат мира-2018"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев советует западу меньше времени, денег и сил тратить на организацию антироссийской пропаганды. Политик также добавил, что очередные заявления спортивных функционеров США принять меры в отношении России за допинг связаны с непопаданием американской сборной на предстоящий чемпионат мира-2018.

– Хотел бы напомнить, что отчет Макларена вызывает довольно много вопросов о качестве предоставленных свидетельств, – цитирует ТАСС Свищев. – Уже не один раз суды признавали их несостоятельными и недостаточными. Поэтому требовать наказать Россию на базе сомнительного отчета, мягко говоря, несерьезно.

Я уверен, что все эти очередные всплески эмоций со стороны США связаны, в первую очередь, с непопаданием сборной США на предстоящий чемпионат мира-2018. Они же, как я думаю, планировали "игнорировать" наш чемпионат. А тут упустили такой шанс.

Хочу посоветовать нашим западным коллегам меньше времени, денег и сил тратить на организацию антироссийской пропаганды, а внутри своей страны разобраться с ситуацией, почему их национальная сборная не смогла пройти отбор на чемпионат.