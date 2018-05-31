16:52 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Дмитрий Кириченко: "Схема в три центральных защитника может помочь сборной надежнее действовать сзади и создавать моменты в атаке"

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Бывший форвард сборной России Дмитрий Кириченко рассказал, что он думает о возможности возвращения команды к схеме с тремя центральными защитниками.

– Стоит ли нашей сборной вернуться к игре в три центральных защитника?

– Многие считают такую схему более оборонительной, но, на мой взгляд, она помогает надежнее действовать сзади, и в атаке позволяет создавать достаточно моментов. Убежден, игра в три центральных защитника развязывает руки в нападении.

– Почему мы тогда ушли от этой расстановки?

– Как я понимаю, мы не хотим использовать лишнего игрока в обороне, чтобы был лишний футболист в "очень сильной центральной тройке". Но я скажу так: у нас нет там никакой "очень сильной центральной тройки". И вчерашний матч со сборной Австрии это наглядно показал, - сказал Кириченко. (Андрей СИЗЯКИН)

Полную версию интервью вы можете прочитать здесь.

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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/reviews/dmitriy-kirichenko-kazhetsya-rossiya-pokazala-svoy-maksimum-1415676/

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Надо 8 центральных защитников. И судью купить.

16:57

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