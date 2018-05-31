Дмитрий Кириченко: "Схема в три центральных защитника может помочь сборной надежнее действовать сзади и создавать моменты в атаке"

Бывший форвард сборной России Дмитрий Кириченко рассказал, что он думает о возможности возвращения команды к схеме с тремя центральными защитниками.

– Стоит ли нашей сборной вернуться к игре в три центральных защитника?

– Многие считают такую схему более оборонительной, но, на мой взгляд, она помогает надежнее действовать сзади, и в атаке позволяет создавать достаточно моментов. Убежден, игра в три центральных защитника развязывает руки в нападении.

– Почему мы тогда ушли от этой расстановки?

– Как я понимаю, мы не хотим использовать лишнего игрока в обороне, чтобы был лишний футболист в "очень сильной центральной тройке". Но я скажу так: у нас нет там никакой "очень сильной центральной тройки". И вчерашний матч со сборной Австрии это наглядно показал, - сказал Кириченко. (Андрей СИЗЯКИН)

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