Дмитрий Губерниев: "Ну , Черчесов... Голова. Последний раз в плей-офф чемпионата мира сборную выводил Лобановский"

Российский комментатор Дмитрий Губерниев через Инстаграм похвалил главного тренера сборной Росси​и Станислава Черчесова. Под руководством российского специалиста команда победила в двух первых матчах чемпионата мира и практически обеспечила себе место в плей-офф впервые в российской истории.

"Ну , Черчесов ..... Голова !!!!! Последний раз до Черчесова в плей-офф чемпионата мира сборную выводил Лобановский !!!!", – написал Губерниев в Твиттере.

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