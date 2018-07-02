Деян Ловрен: "Модрич показал, что у него есть характер"

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен остался доволен игрой команды в 1/8 финала ЧМ-2018. Хорваты в серии послематчевых пенальти обыграли Данию и сыграют с Россией в четвертьфинале.

– Это был очень сложный матч, – цитирует AFP Ловрена. – Мы быстро очень пропустили, после чего играть сложно. Но мы справились. Верили до конца. Я никогда не играл в таком стрессе. По совокупности игры на турнире мы заслужили прохода. Модрич снова доказал, что он один из лучших, хотя и не забил пенальти в игре. Он показал характер и забил его в серии.

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