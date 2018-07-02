Денис Черышев после игры с испанцами: "Поплакал от радости и поплачу еще"

Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев заявил, что поплакал со всеми после победы над испанцами и поплачет еще.

Сборная России обыграла команду Испании в 1/8 финала ЧМ-2018 (1:1, 4:3 по пеналиьти) и в четвертьфинале сыграет с командой Хорватии.

- Мы долгие годы к этому шли. Сейчас хочется вспомнить моих близких, они долго мучались со мной, у меня было много травм в последние годы и они всегда были рядом, мои друзья, девушка, всегда меня поддерживали и я думаю, что они тоже заслужили такой праздник. Вся страна заслужила этот праздник. И надеюсь они все гордятся нашей командой. Надо идти дальше, - сказал полузащитник сборной в интервью официальному каналу команды в Youtube. - Да, я тоже попалакал со всеми. И мне кажется еще поплачу. Но это хорошие слезы. Мы долго к этому шли, стремились к этому, мы очень доовольны и хотим идти дальше.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Ураааaaaa! //

Станислав Черчесов: "Турнир только начинается!" //

Федун: "До матча кто-то сказал бы, что пройдем Испанию, посчитал бы психбольным" //

Шмайхель – волшебник. Но Россию ждет Хорватия //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь