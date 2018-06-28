14:21 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Даниэль Карвахаль: "Россия - команда с быстрой атакой и организованной обороной"


Защитник сборной Испании Даниэль Карвахаль поделился ожиданиями от матча со сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018.

- Россия забила в двух первых матчах восемь голов. В игре с ними нам следует быть сосредоточенными, постараться не допускать ошибок и искоренить слабые места, - цитирует испанца ТАСС. - Нам будет противостоять очень сильная команда, имеющая быструю атаку и организованную оборону.

Матч 1/8 финала ЧМ-2018 Испания – Россия состоится 1 июня в Москве на стадионе "Лужники" и начнется в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5332104

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